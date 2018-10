A Star is born, romantica Lady Gaga

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Commedia romantica, con una colonna sonora deliziosa è in sala A Star is born, il debutto di Lady Gaga per la prima volta in un ruolo da protagonista sul grande schermo, dopo le partecipazioni ad alcune serie tv americane - "American Horror Story, Hotel", e lo show antologico di Ryan Murphy -. "A Star is born" è il quarto remake di un classico del cinema, "E' nata una stella", riproposto l'ultima volta nel 1976 da Barbra Streisand e Kris Kristofferson. Il film diretto e interpretato da Bradley Cooper, dopo l'esordio in prima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia è al primo posto nella classifica degli incassi in Italia, distribuito da Warner ed è dato per sicuro protagonista nella notte degli Oscar.

Stefani Germanotta-Lady Gaga veste i panni di Ally, giovane sconosciuta piena di talento. Cooper interpreta il musicista di successo Jackson Maine, che scopre la squattrinata Ally e si innamora di lei. La donna ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante, fino a quando Jack la convince a tornare sotto i riflettori. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione perde colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro l'alcolismo e i suoi demoni interiori.

Nel cast anche Michael Harney, Sam Elliott. Cooper è già stato già pluricandidato allOscar come attore (American Sniper, American Hustle, Il lato positivo).

"A Star is Born" presenta canzoni originali eseguite dal vivo nel film da Cooper e Lady Gaga, da loro scritte in collaborazione con altri artisti come Lukas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson.