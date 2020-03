Zerozerozero nel mondo, plauso di Stephen King

È partito dall'Italia il viaggio di ZeroZeroZero, dove ha debuttato a febbraio su Sky - tutti gli episodi sono disponibili on demand su Sky e su NOW TV - e dovela serie Sky Original prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - è stata presentata lo scorso settembre in anteprima mondiale alla 76/a Mostra del cinema di Venezia. Il viaggio prosegue in oltre 100 territori: sempre su Sky in Regno Unito, Germania, Austria, Amazon negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina e in Spagna, Canal+ in Francia.

Tratta dal bestseller omonimo di Roberto Saviano, firmata da Stefano Sollima con Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, la serie ha conquistato la critica internazionale. Il New York Times ha definito la confezione dell'affresco a tinte crime "raffinata, visivamente coinvolgente, prestige tv ad alta ingegneria". "Eccezionale" e "intensissima" l'interpretazione di Dane DeHaan per Deadline e per The Hollywood Reporter, che loda anche la fotografia: è "da togliere il fiato", un "affresco planetario" per Le Monde e "una prova magistrale sul dominio de narcotraffico sull'economia mondiale" scrive Télèrama. Entusiasti anche RogerEbert.com: "ZeroZeroZero crea dipendenza" e Collider, per cui ZeroZeroZero è una serie sul potere sorretta da "un lavoro di regia veramente perfetto da parte di tutti e tre i registi, Stefano Sollima, Janus Metz e Pablo Trapero".

E ora Zerozerozero incassa anche l'endorsement di Stephen King, re incontrastato del brivido: "Difficile credere che vedrò nulla di migliore quest'anno", ha scritto su Twitter, lodando anche le performance di Andrea Riseborough e di Dane DeHaan. Per King ZeroZeroZero è "epico, terrificante, da far tremare le ossa".