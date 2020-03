Octavia Spencer, imprenditrice leggenda in 'Self Made'

"Lavorare duro per sognare in grande". Il tempo di Madam C.J. Walker, imprenditrice afroamericana e prima donna a diventare milionaria creando un impero di prodotti per la cura dei capelli. Essere donna, nera, imprenditrice in un america ostile e riuscirci senza l'aiuto di nessuno. Il premio Oscar Octavia Spencer è la self made woman protagonista di una miniserie in 4 puntate ambientata all'inizio del '900. Il 20 marzo su Netflix arriva: "Self-Made, la vita di Madam C. J. Walker" che racconta la vita di Sarah Breedlove, questo il suo vero nome, che superò, contro ogni previsione, i pregiudizi razziali e di genere del periodo post schiavitù del XXI secolo, i tradimenti personali e le rivalità in affari arrivando a creare un marchio innovativo che ha rivoluzionato il settore della cura dei capelli dei neri, e lottando al tempo stesso per promuovere cambiamenti sociali.

"Sembra che io sia nata per lottare", riflette la protagonista nel primo trailer di Self Made su Netflix, "dopo un po' devo aver perso la speranza, credo. È in quel momento che ho iniziato a perdere i capelli. A farli ricrescere arriva poi il miracoloso rimedio di una donna, Addie, ma quando Sarah si offre di vendere il prodotto per lei, questa rifiuta: non crede che l'amica abbia una buona propensione alla vendita. A quel punto decide di fare da sé e di preparasi il prodotto da sola, di sporcarsi le mani, di fare meglio. La Breedlove aveva solo 30 anni quando per combattere la sua calvizie s'inventò un preparato con cera d'api, solfato di rame e zolfo che trovò così efficace che decise di cominciare a venderlo porta a porta nelle strade di Denver. Conquistare le donne della comunità è semplice, in fondo: basta far leva sulla vanità, sul potere di una chioma fluente e in salute. Più difficile, invece, è far breccia in un mondo degli affari a trazione maschile. Com'è naturale, al principio Sarah viene dileggiata - quando non apertamente ostracizzata - ma non si ferma. Da quel momento comincia la sua scalata al mondo dell'imprenditoria che ne ha fatto un personaggio leggendario.

La figura della Walker, anche se poco conosciuta al grande pubblico, ha avuto impatto sulla storia, civile e sociale, statunitense. Ispirata al libro On Your Own Ground: The Life and Times of Madam C. J. Walker, scritto dalla bisnipote, A'Lelia Bundles, la storia racconta anche le tante difficoltà incontrate e superate da questa donna caparbia che ha affrontato tradimenti e rivalità commerciali. Walker riuscì nonostante le avversità a ingrandire la sua attività, complice anche una comunità e amiche in grado di sostenerla e soprattutto una volontà di ferro, sosteneva di voler diventare ricca come "Carnegie, Ford e Rockefeller messi assieme". A impreziosire la serie c'è la protagonista Octavia Spencer, che nel 2011 ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista, per il film The Help e che in questa serie fa anche da produttrice insieme a Elle Johnson, Janine Sherman Barrois, Maverick Carter e LeBron James. Con lei nella serie Blair Underwood nei panni del marito CJ Walker, Tiffany Haddish (che è la figlia Lelia), Carmen Ejogo (la rivale in affari, Addie Munroe), Garrett Morris (il suocero) e Kevin Carroll (il suo avvocato).