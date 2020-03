Sky produrrà la prima serie dei fratelli D'Innocenzo

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Sky produrrà la prima serie tv di Fabio e Damiano D'Innocenzo, talenti rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni grazie al loro fulminante esordio con La terra dell'abbastanza e al successo del loro secondo progetto, Favolacce, appena premiato al Festival di Berlino con l'Orso d'argento per la sceneggiatura. Tutti gli episodi della serie Sky Original verranno scritti e diretti dai fratelli D'Innocenzo, che batteranno il primo ciak nel 2021.

"Quella fra Sky e i giovani talenti italiani - commenta Nicola Maccanico, EVP Programming Sky Italia, in una nota - è una storia di successo lunga più di un decennio nel quale Sky ha fatto da incubatore alle storie, alla creatività di molti artisti oggi riconosciuti a livello internazionale. L'exploit di Fabio e Damiano D'Innocenzo con La terra dell'abbastanza non poteva lasciarci indifferenti, per il valore contemporaneo della loro arte e per la capacità di affermare una cifra estremamente personale. Siamo quindi orgogliosi di produrre la loro prima serie tv e di farlo per la prima volta in-house in Italia con i nostri Studios e di annunciarla subito dopo il premio e la speciale accoglienza che il Festival di Berlino ha riservato a Favolacce, la loro fiaba nera che arriverà nei cinema con Vision Distribution".

"Siamo orgogliosi e grati - dicono i fratelli D'Innocenzo - di essere gli autori e realizzatori della prima produzione in house italiana di Sky Studios, un noir investigativo che indaga l'animo umano in tutta la sua abissale complessità. Sky Studios parla la nostra stessa lingua in termini di ricercatezza, coraggio e ambizione narrativa. La serie che realizzeremo assieme sarà la somma di questo comune bisogno di osservare il mondo da angolazioni inedite e insospettabili".

Attualmente in fase di scrittura, la serie Sky Original sarà la prima produzione italiana targata Sky Studios prodotta internamente dal team guidato da Nils Hartmann. (ANSA).