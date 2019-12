Giammaria, vi porto nel cuore di Amazon

"Chi di noi non ha mai fatto un acquisto su internet, e in particolare utilizzando la piattaforma Amazon, il servizio di commercio elettronico che nel corso degli ultimi anni ha rivoluzionato le nostre abitudini?". Si intitolerà "Il mondo (segreto) di Amazon" il primo appuntamento dei tre in prime time di "Petrolio": il programma di Duilio Giammaria in onda su Rai2 alle 21.20 a partire dal 6 dicembre. Proprio a gigante, 'il negozio più grande del mondo, inventato' da Jeff Bezos esattamente 25 anni fa, il giornalista, conduttore e autore, dedicherà la prima puntata della nuova edizione del suo programma di informazione che si è trasferito da Rai1 a Rai2, sbarcando in prima serata a dicembre le prime 3 puntate.

"Sono stato a Seattle - racconta in una conversazione con l'ANSA - dove è nato questo gigante del settore, che ha creato un mondo nuovo: con un click ottieni quello che desideri in un tempo sempre più rapido. Se non ti va bene il prodotto lo rimandi indietro. In ogni angolo del pianeta. Quindi sono andato di persona a vedere come funziona e come, insieme con altre grandi industrie ha cambiato la vita di una città, compreso il traffico, miglia di pacchi vengono portati nelle abitazioni (in tutto il mondo esistono 175 centri di smistamento dei pacchi) attraverso questi furgoni, che intasano la circolazione, ma il giro di affari è talmente alto che per loro pagare valanghe di contravvenzioni per divieti di sosta non intacca le loro entrate".

Un reportage, fa notare Giammaria "in cui per la prima volta le telecamere della televisione italiana sono entrate nel quartier generale e nell'immenso magazzino logistico di Seattle, in cui uomini e robot lavorano fianco a fianco. Ma cosa c'è dietro le centinaia di centri di distribuzione, 650mila dipendenti, milioni di prodotti online, miliardi di pacchi spediti ogni anno? E noi davvero compriamo solo quello che ci interessa? O siamo indirizzati attraverso le ricerche che facciamo sul portale, o siamo in qualche modo seguiti nelle nostre abitudini proprio con i dati che liberamente forniamo, a partire dai nostri indirizzi e-mail, di casa, le carte di credito e alla fine finiamo per comprare qualcosa che in quel momento non ci serviva di cui non avevamo nessun bisogno? Una sorta di indirizzamento, passo per passo".

Proprio come il fiume che ispira il suo nome, si è diramato in una serie business che vanno ben oltre l'e-commerce: dalla fiction all'intelligenza artificiale, server che custodiscono miliardi di dati sensibili, perfino una navicella spaziale per tornare sulla Luna. Petrolio affronta tutti i nodi "nascosti" dietro la vetrina virtuale di Amazon: dalla robotica agli algoritmi, dall'uso dei dati, alle condizioni di lavoro, dall'impatto ambientale alle trasformazioni in atto nelle nostre città fino alla grande questione delle tasse". Ma non è tutto Amazon punta alla nostra salute. Insomma La determinazione del gigante globale a fare del digitale nell'assistenza sanitaria una parte centrale del suo futuro modello di business prima o poi avverrà".Tra gli ospiti: Tommaso Valletti, economista e docente all'Imperial College di Londra, Francesca Bria, consulente per le Nazioni Unite sull'innovazione digitale, Stefano Feltri, giornalista economico, Domenico De Masi, sociologo del lavoro, Sandro Ferri, fondatore di E/O e Jasmine Crististallo, attivista del movimento delle Sardine. Le altre puntate affronteranno "le ultime scoperte sul DNA con le terapie genetiche, che regalano la speranza di curare malattie fino ad ora incurabili, ma pongono anche diverse domande etiche di non poco conto"; dal ritorno del LUPO nelle nostre foreste, fino al grande racconto della nuova era dell'Antropocene, in cui il mondo è ridisegnato totalmente dalla mano dell'uomo. Giammaria conclude: "la factory di Petrolio introduce quest'anno 2 nuovi segmenti: Black Mirror e Gli Haters. Il primo è l'intervista speciale che ho portando per la prima volta in uno studio tv italiano un'innovativa tecnologia digitale, un black mirror che consente la proiezione in trasparenza di foto, infografiche e altri tipi di elementi narrativi nel faccia a faccia con il protagonista della settimana. Come in un confronto all'Americana. Gli haters sono invece una coppia di maturi telespettatori impersonati da due pupazzi che commentano con cinismo e rimbrottando il conduttore per gli argomenti raccontati nelle puntate"