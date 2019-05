La Corrida, il vincitore della puntata finale è “Dante”

Un’esibizione indimenticabile che ha lasciato il segno. Con il celebre brano “Through the barricades” degli Spandau Ballet, Alessandro Mancuso (in arte “Dante”) ha vinto l’ottava e ultima puntata del varietà dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”. Il giovanissimo talento di Falconara Marittima (Ancona) ha conquistato il pubblico che gli ha regalato una lunga standing ovation. Si è conclusa così, con oltre tre milioni e mezzo di spettatori e il 17.4% di share, l’edizione 2019 de “La Corrida” il varietà condotto da Carlo Conti che si è congedato così “Ricordatevi una cosa, come ha finito sempre il grande Corrado gli appuntamenti con la Corrida: se c’è stato uno scemo del villaggio, se c’è stato un dilettante allo sbaraglio... quello sono stato io!”.