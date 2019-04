Sottile a Pasquetta nel carcere di Lecce

Salvo Sottile entra nel carcere di Lecce e trascorre un'intera giornata con i detenuti, per scoprire come si vive in un luogo dove è sempre notte, tra solitudine, silenzio e mancanza di libertà. A Pasquetta, lunedì 22 aprile, in seconda serata su Rai3 va in onda "Una notte in carcere", una puntata speciale di "Prima dell'Alba" dedicata all'universo concentrazionario. Per la prima volta il viaggio di Sottile inizia all'alba, attraversando l'enorme porta di metallo dell'Istituto con l'ispettore capo della polizia penitenziaria Maurizio Migliaccio, nell'arma da 27 anni. Insieme passano dal cellario, dove i detenuti vengono privati dei loro beni personali, fino alla sala dove vengono schedati, ripercorrendo un iter di passaggi burocratici che assumono anche un forte significato simbolico, scandendo per i detenuti il distacco dalla libertà e l'ingresso nella lunga "notte" della vita carceraria.

Nel cortile dove i detenuti trascorrono l'ora d'aria Salvo Sottile rincontra Luigi, un detenuto conosciuto durante una precedente visita, che gli racconta come riesce ad andare avanti grazie alla famiglia e alla fidanzata, conosciuta quando era già in carcere e che aspetta la sua uscita. Il desiderio di uscire si respira ovunque nel carcere, anche nei laboratori didattici di cucina, tessitura e falegnameria dove i detenuti hanno la possibilità di imparare un mestiere che potrebbe servirgli una volta "fuori"; o nei corsi di scrittura e lettura del collettivo "La Rosa dei Venti" che offre ai detenuti una sorta di "evasione" metaforica che culmina in uno spettacolo teatrale annuale. Questa è l'occasione per loro di entrare in contatto con le proprie famiglie e i propri amici ma anche con la società civile, durante le repliche che vengono messe in scena davanti agli studenti delle scuole del leccese.

Quando scende la sera, Sottile incontra Riccardo Secci, comandante della Polizia Penitenziaria, che gli racconta come il momento più complicato per le forze dell'ordine sia proprio la notte, quando tutto tace e la routine rischia di far calare la concentrazione delle guardie. Proprio qui avvengono infatti la maggior parte dei casi di tentati suicidi e di autolesionismo, un fenomeno che in Italia conta migliaia di casi nella disperazione e nel delirio della notte carceraria: oltre 10.423 atti di autolesionismo e 1.198 tentati suicidi solo nel 2018. La sera è anche il momento in cui rientrano in carcere i detenuti in semilibertà come Giovanni che svela la difficoltà dei carcerati nel gestire il rapporto con i figli con i quali hanno poche occasioni di contatto e che spesso non sono nemmeno a conoscenza del motivo per il quale non possono stare con il proprio papà. Nel suo attuale stato di semilibertà - un limbo che forse rende ancora più dura la costrizione - Giovanni sta cercando ora di recuperare il rapporto con le figlie, alle elementari all'inizio della pena, e che adesso riabbraccia da nonno. Ma se la semilibertà è una condizione dura, molto più angosciante è la vita di chi sa già che la sua notte durerà per sempre, come gli ergastolani tra cui Francesco, uno degli attori del collettivo teatrale, che confessa a Sottile di avere ancora speranze e aspettative per il futuro ma di non avere nemmeno il coraggio di esprimerle sapendo che sono destinate a non realizzarsi.

"Una notte in carcere" si chiude con l'atteso spettacolo teatrale: i detenuti sono finalmente sul palco e possono esprimere attraverso l'arte tutto quello che hanno dentro e che spesso non riescono a tirare fuori in altro modo: il dolore, l'angoscia, ma anche i sogni, le speranze, la voglia di vivere, di esistere, e non solo di sopravvivere. Ma per loro, dopo gli applausi, è il momento di tornare nelle proprie celle, per il momento della conta, mentre un'altra notte sta iniziando. "Prima dell'Alba" è un format originale Stand by Me di Simona Ercolani.