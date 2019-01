Torna C'è posta per te, con Ricky Martin

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il 12 gennaio, alle 21.10 su Canale 5, primo appuntamento con i sentimenti di "C'è Posta per Te", il people show ideato e condotto da Maria De Filippi. In studio le sorprese sono di Ricky Martin, Belen Rodriguez. Al centro della ventiduesima edizione come sempre le storie di vita delle persone comuni che affidano a Maria il delicato compito di recapitare un messaggio. L'obiettivo quello di recuperare un rapporto, ricucire un distacco, ritrovare un parente perduto, un primo amore mai dimenticato o semplicemente fare una sorpresa ad una persona speciale.

In questa prima puntata a regalare una sorpresa e un momento di gioia sono: la popstar internazionale Ricky Martin e il trio di conduttori di "Tu sì que Vales" formato da Belen Rodriguez e dai campioni di sport e di simpatia Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia di Paolo Pietrangeli.(ANSA).