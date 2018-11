Morta Katherine MacGregor, recitò ne La Casa della prateria

Debuttò in Fronte del porto di Elia Kazan e recitò nei telefilm Ironside, Mannix, Assistente sociale e Squadra emergenza, ma tutti la ricordano nel ruolo della terribile e pettegola Harriet Oleson, titolare dell'emporio del telefilm La casa nella prateria e nemica giurata della famiglia Ingalls. E' morta a 93 anni in California Katherine "Scottie" MacGregor.

Un personaggio volutamente "sgradevole" quello interpretato nella serie Nbc andata in onda in America dal 1974 al 1983 (204 puntate) e in Italia dal 1985 (e in queste settimane riproposta da Paramount Channel) dalla MacGregor che invece - come ricorda su Instagram Melissa Gilbert (che interpretava Laura Ingalls) - "era schietta e spiritosamente divertente".

"Mi ha insegnato così tanto - scrive ancora - sulla recitazione, sulla gioielleria vintage, sulla vita... Un'attrice davvero dotata perché era in grado di interpretare un personaggio spregevole ma con tanto cuore. La sua Harriet Oleson era la donna che i nostri fan amavano odiare, un perfetto antagonista". Alison Arngrim, che nel telefilm interpretava Nellie, l'altrettanto tremenda figlia della signora Oleson ha detto: "Ha avuto una vita estremamente lunga e piena ed è in pace ... mancherà a tutti".

Tra vari che la ricordano sui social anche il collega William Shatner (il capitano Kirk di Star Trek) che ha definita il suo personaggio ne La casa della prateria "deliziosamente malvagio".