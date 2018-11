Sky Q lancia la tv a controllo vocale

Sky Q è protagonista della campagna di comunicazione Sky che introduce la nuova funzione del Controllo vocale anche a chi non è ancora cliente Sky perché declinata a 360° sui più importanti canali di comunicazione. La campagna con clip di videostrategy che raccontano in chiave ironica le possibili funzionalità del Comando vocale è già attiva su TV nazionali, canali Sky, canali DTT e Digital online e da giovedì 15 arriverà sul Circuito Cinema nelle maggiori città italiane, e dal prossimo 26 novembre con affissioni tradizionali e digitali a Milano e Roma, e con passaggi in radio.

Per utilizzare la nuova funzione, basta premere il tasto microfono posto sul lato del telecomando: con il solo uso della voce, si possono ricercare programmi per titolo, attore o regista, controllare la TV cambiando canale, andando avanti o indietro veloce o mettendo in pausa, navigare tra le sezioni della Home e aprire le app. E con il Controllo vocale si può anche ricercare un film per citazione famosa.

Intanto Sky Q raggiunge i 600 mila clienti e dà l’opportunità di averlo, a condizioni speciali, ai clienti che ancora non hanno avuto occasione di provarlo. Tutti i dettagli sul sito sky.it/unpensieroperte