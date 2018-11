X Factor, sfida in tre manche per il quarto live

– L’eliminazione di Emanuele Bertelli – sconfitto giovedì scorso al tilt dai Seveso Casino Palace - fa scendere a quota nove il numero dei concorrenti che si sfideranno nel quarto appuntamento Live di X Factor 2018, in onda giovedì 15 novembre in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 e dopo la messa in onda anche su Sky On Demand.

Un appuntamento fondamentale per gli artisti ancora in gara: l’obiettivo primario sarà infatti quello di arrivare indenni alla prossima settimana quando i ragazzi avranno la possibilità di presentare il proprio inedito.



Al banco dei giudici Manuel Agnelli è l’unico ancora al completo con tutte e tre le sue Under Donne in gara, seguono a pari merito le squadre di Fedez, Mara Maionchi e Lodo Guenzi a quota due cantanti in lizza per la vittoria finale.

Alessandro Cattelan, dal canto suo è pronto a guidare concorrenti, giudici e ospiti all’interno delle sfide inedite e delle nuove intuizioni musicali che caratterizzeranno la quarta puntata del talent prodotto da Fremantle.



Per questa occasione i 9 concorrenti si esibiranno suddivisi equamente in tre manche. Il meno votato di ogni manche andrà all’ultimo scontro e si esibirà con il proprio “cavallo di battaglia”. A questo punto entrerà in gioco il pubblico da casa che, grazie a “XME Passion Choice di Intesa Sanpaolo”, avrà la possibilità di salvare un solo concorrente mentre i restanti due si sottoporranno al giudizio dei giudici.

La sfida canora vedrà, tra le Under Donne di Manuel Agnelli, Luna alle prese con un brano all’apparenza molto lontano dalle sue corde ovvero “Eppur mi sono scordato di te” di Lucio Battisti mentre Sherol avrà pane per i suoi denti con la potentissima “I Will Always Love You” di Whitney Houston e Martina continuerà il suo stravagante percorso sulle note di “Strange Birds” della cantautrice inglese Birdy. Per le sue Over Fedez affiderà a Naomi lo spregiudicato brano “Crisi metropolitana” di Giuni Russo mentre Renza si troverà nuovamente ad interpretare un classico della canzone italiana: “La costruzione di un amore” di Ivano Fossati in una versione ispirata a quella di Mia Martini.

Tra gli Under Uomini di Mara Maionchi Anastasio – la cui performance della scorsa settimana ha tracciato un solco fra Manuel e il resto della giuria – si cimenterà con un totem della musica internazionale: “Another Brick in the Wall” dei Pink Floyd, mentre Leo Gassman avrà il compito di dare corpo e anima al bellissimo pezzo di Ultimo “Pianeti”. Infine, tra i Gruppi di Lodo Guenzi i Bowland re-interpreteranno il singolo “Drop the Game”, certificato platino, della band australiana Flume con il featuring di Chet Faker mentre i Seveso Casino Palace ritroveranno i binari del rock con “Standing in the way of control” dei Gossip.



L’opening di questa settimana ha come protagonista Germaine Acogny, la 74enne coreografa senegalese è considerata la madre della danza africana ed è ambasciatrice della sua terra sui più importanti palchi del mondo. Acogny si esibirà nelle coreografie create da lei stessa e da Aaron Sillis.



Carl Brave presenta, in anteprima, il nuovo singolo “Posso” impreziosito dalla speciale partecipazione di Max Gazzè. Il brano, in radio da venerdì 16 novembre è un punto d’incontro tra due mondi, un ponte che collega idealmente due stili apparentemente diversi.



Grande ritorno sul palco di X Factor per Enrico Nigiotti che canterà “Complici” in duetto con Gianna Nannini: un dialogo intimo e sincero tra la voce inconfondibile della rockstar italiana e il timbro dolce e profondo del cantautore arrivato in finale a X Factor 2017. “Complici” è contenuto nel nuovo album di inediti “Cenerentola” che Enrico presenterà in 3 anteprime live a Milano il 3 dicembre, a Livorno il 5 dicembre e a Roma il 10 dicembre.



Disponibili da domani le Emoji di X Factor 2018. Per averle basterà aggiornare la App X Factor 2018 e tappare sull’icona in alto a sinistra nella sezione HOME oppure effettuare il download dell’App XFmoji su Apple Store e Google Play per trovare le espressioni e le frasi tipiche dei giudici e di Alessandro Cattelan. I fan avranno la possibilità di utilizzarle e condividerle su WhatsApp, Messenger, iMessage ma anche attraverso Instagram Stories o nei post di Facebook.



Continua la sfida di Strafactor con i talenti più stravaganti che vede uno contro l’altro i Big di Elio e Pupo e i nuovi concorrenti della Dark Polo Gang. Conduce Daniela Collu. Due i giudici ospiti di questa settimana: Drusilla Foer e Mara Maionchi.