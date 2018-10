Nuovo progetto tv su Dracula resta icona

Il Vampiro non muore mai. Dracula resta una figura iconica rivisitata in infinite versioni, grande seduttore, grande condottiero, anti-eroe con il cuore spezzato, il conte Vlad Tepes è stato tante cose in questi decenni. Forse perchè come affermano Steven Moffat e Mark Gatiss, autori di una nuova miniserie su Dracula, annunciata da Netlix e Bbc One, "Ci sono sempre state storie sul grande male. Ciò che rende Dracula speciale è che Bram Stoker ha reso il male il suo stesso eroe".

La serie sarà prodotta dall'Hartswood Films (gli stessi creatori della serie drammatica BBC "Sherlock") in co-produzione con BBC One e Netflix.

La mini-serie, composta da 3 episodi della durata di 90 minuti ciascuno, è scritta e creata da Steven Moffat e Mark Gatiss. I tre episodi riporteranno il pubblico nel mondo di Dracula, l'iconico vampiro che ha reso la malvagità affascinante. La serie è ambientata in Transilvania nel 1897 e ha come protagonista il conte Dracula, impegnato ad architettare piani diabolici contro la Londra vittoriana.

Tra le tante pellicole "Dracula di Bram Stoker", di Francis Ford Coppola (1992), con Gary Oldman (nel ruolo del Conte), Winona Ryder (Mina), Anthony Hopkins e Keanu Reeves. Ma il Dracula più riconoscibile nell'iconografia comune è forse quello interpretato da Christopher Lee nel 1958. L'ombra del vampiro, film del 2000 con Willem Defoe e John Malkovich. Racconta la storia che si potrebbe celare dietro al primo Nosferatu di Murnau del 1922. E tra i tanti anche Dracula 3D, 2012 - il Conte versione trash di Dario Argento, maestre del Brivido, in un'apoteosi trash e splatter, con effetti speciali che ricordano i videogiochi. Tornando alla miniserie debutterà su BBC One in Gran Bretagna e su Netflix in tutti i restanti Paesi in cui il servizio è attivo. BBC Studios Distribution, che ha veicolato l'accordo con Netflix per Hartswood Films, sarà la casa di distribuzione internazionale. Charlotte Moore, BBC Director of Content, ha osservato: "Il geniale duo composto da Steven Moffat e Mark Gatiss, con Dracula, darà vita ad un evento televisivo imperdibile, trasmesso da BBC One".

Piers Wenger, Controller of BBC Drama ha aggiunto: "L'incredibile rappresentazione di Dracula creata da Steven e Marc è tanto terrificante quanto intelligente. Nelle loro mani i fan sperimenteranno il potere della creazione di Bram Stoker in modo del tutto inedito. Siamo emozionati perché collaboreremo con loro e con il visionario team di Hartswood su un'altra iconica serie britannica".