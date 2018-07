Diletta Leotta volto serie A di 'Dazn'

Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand parte del Gruppo Perform, ha annunciato su Twitter l'arrivo di Diletta Leotta come nuovo volto della piattaforma per la serie A e conduttrice di un nuovo programma. Mentre Paolo Maldini, leggenda del Milan e della Nazionale italiana, avrà il ruolo di brand ambassador e sarà coinvolto come opinionista in alcuni big match di Serie A trasmessi da Dazn nella prossima stagione.

Il servizio di sport in streaming live e on demand di Perform, che si è aggiudicato il terzo pacchetto delle gare calcistiche di serie A (114 match a stagione) e di serie B per i prossimi tre anni, ha scelto Leotta come conduttrice a partire dalla stagione 2018/2019. Leotta ha svelato la sua nuova avventura professionale con un breve video postato sul suo profilo Twitter: "Ci vediamo presto... su Dazn". Leotta in autunno sarà conduttrice de Il contadino Cerca Moglie. Il dating show in onda su Foxlife (Sky, 114) registrato in queste settimane