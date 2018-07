Orange Is The New Black 6 nuove alleanze

Sono in carcere. Ognuna per un motivo diverso. Ognuna con la propria storia alle spalle. Le detenute resteranno unite o finiranno per rivoltarsi le une contro le altre? Netflix annuncia il trailer, la locandina e le prime immagini della sesta stagione dell'iconica serie originale Orange Is The New Black. Le signore di Litchfield sono tornate, questa volta hanno una volontà di ferro e niente da perdere. Nel carcere di massima sicurezza le amicizie saranno messe alla prova e si formeranno nuove alleanze. I nuovi episodi saranno disponibili da venerdì 27 luglio 2018 sul colosso streaming. Le ragazze verranno catapultate in un nuovo mondo, fatto di nuove regole e nuove alleanze. Come se non bastasse, a metterle pressione ci saranno gli investigatori, che tra giochi psicologici e altro, cercheranno di farle parlare. Il sesto capitolo riprenderà la narrazione dal potente cliffhanger che ha segnato la fine del precedente con le carcerate della prigione di Litchfield, protagoniste di una sommossa