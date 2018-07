Virginia Raffaele, torno in Rai nel 2019

''Stai sereno che torno. Io torno, ma a te ti ritrovo?''. Irrompe così Virginia Raffaele sul palco della presentazione romana dei palinsesti Rai, interrompendo la lunga presentazione del direttore generale Mario Orfeo per annunciare che nel 2019 tornerà anche lei tra i protagonisti della Rai. ''Sono venuta per tre motivi. Primo per fare pulizia'', esordisce la Raffaelle togliendo gli occhiali al Dg.

''Sono una cosa indegna - lo rimprovera - Bisogna fare pulizia in Rai. È servizio pubblico, no? Secondo, sono qui per l'open bar. E terzo per dire che tornerò in Rai l'anno prossimo. In quale forma non lo so ancora, ma ci sarò. Quando? Da gennaio in poi. Diciamo tra gennaio e dicembre''. ''Facciamo in primavera che è il mio compleanno'', incalza Orfeo. ''Stai sereno'', ribatte lei, tra le risate e gli scongiuri. ''Stai sereno che io torno. Ma a te ti ritrovo?''