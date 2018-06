Su Tv8 la saga completa di Star Trek

(ASono passati 52 anni da quando nel 1966, andava in onda il primo episodio della serie di Gene Roddenberry, che avrebbe catturato milioni di fan diventando tra le più amate di sempre della storia del piccolo schermo, Star Trek. Appuntamento imperdibile per tutti i Trekkers. Da lunedì 25 giugno alle ore 21.15 su Tv8 (tasto 8 del telecomando) per la prima volta verranno trasmesse tutte insieme le 13 pellicole cinematografiche in ordine cronologico da Star Trek (1979) fino Beyond (del 2016- in onda il 17 settembre - in prima tv in chiaro). Infatti da quella originale, nel corso dei decenni, sono derivate altre cinque serie tv e ben 13 film. L'epopea è ambientata nel futuro e segue le avventure di una nave stellare che riunisce numerosi popoli di sistemi stellari diversi. Fanno parte dell'equipaggio personaggi cult della saga: dal capitano James T. Kirk, passando per il giapponese Hikaru Sulu, l'africana Nyota Uhura e il russo, Pavel Chekov. E ovviamente l'alieno Spock, forse il personaggio più amato della saga