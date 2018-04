L'ironia di Crozza per la nuova corrente 'Harembee' creata da Richetti

Esilarante la copertina di Maurizio Crozza a Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio lunedì sera su Rai1. Crozza parla del nome della nuova corrente del PD battezzata da Matteo Richetti “Harembee” in swaili “ un nome semplice, diretto che capiscono tutti – ha apostrofato il comico genovese – che ti fa proprio venire voglia di votare il PD…. È swailiiiiiiiii! Ma come? Ti dicon che sei lontano dalla gente, non ti votano perché non ti fai capire e tu ti metti a parlare in swaili???? Ma cp’ha il Pd contro i suoi lettori? Altro che ‘Harembee’, io dico ‘Arendeve’ che è genovese e vuol dire ‘arrendetevi’, non siete capaci”.

Si ringrazia www.raiplay.it per la gentile concessione del video