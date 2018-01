Fiction Francese, Gds diffida produzione

(ANSA) - PALERMO, 21 GEN - La fiction di Canale 5 Liberi Sognatori- Delitto di mafia, sulla storia del giornalista Mario Francese, cronista del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia il 26 gennaio 1979, getta discredito sull'immagine del quotidiano e sui suoi editori. Lo scrivono in un editoriale dal titolo "Antimafia e mistificazioni" l'editore direttore del Giornale di Sicilia, Antonio Ardizzone, e il vicedirettore responsabile Marco Romano, che annunciano di aver dato mandato ai propri legali di comunicare la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del logo del quotidiano e di alcune pagine del giornale e di avanzare diffida contro la messa in onda (stasera alle 21 su Canale 5) della fiction così come mostrata nell'anteprima di giovedì sera a Palermo. Il film (prodotto da tao 2 di Pietro Valsecchi) è stato diretto dal regista Michele Alhaique e alla sceneggiatura ha partecipato Claudio Fava.