Versace, serie tv non è autorizzata

"La famiglia Versace non ha autorizzato né ha avuto alcun coinvolgimento nella serie televisiva dedicata alla morte di Gianni Versace. Dato che Versace non ha autorizzato il libro da cui è parzialmente tratta, e non ha preso parte alla stesura della sceneggiatura, questa serie televisiva deve essere considerata un'opera di finzione": è la dichiarazione di Versace sulla serie tv American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace, in onda in Usa il 17 gennaio, il 19 in Italia, dove si vedra' in esclusiva su FoxCrime (canale 116 di Sky). La serie televisiva di Ryan Murphy, basata sul libro della giornalista di Vanity Fair Maureen Orth, Vulgar Favors, e' uno dei titoli piu' attesi della prossima stagione anche per il cast stellare che comprende, assieme all'attrice spagnola Penelope Cruz (premio Oscar per Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen) che veste i panni di Donatella Versace, Edgar Ramirez nel ruolo di Gianni e Ricky Martin in quello di Antonio D'Amico, compagno dello stilista.