Roberto Bolle e la sua magia alla vigilia di "Danza con me"

Alla vigilia dello show "Roberto Bolle - Danza con me" con il quale Rai1 ha deciso di inaugurare il nuovo anno mandandolo in onda il primo gennaio in prima serata, le immagini delle prove e di backstage che ritraggono un inedito Roberto Bolle immerso in una sensuale danza con tanto di pioggia battente sui vestiti trasparenti accanto alla bellissima Polina Semionova, Principal Guest dello StaatsBallett di Berlino, una delle artiste più attese dagli appassionati di danza.

"Danza con me", il backstage con tutti gli ospiti IL VIDEO

Accanto a Bolle in questa nuova avventura televisiva, di cui non è solo protagonista, ma anche direttore artistico, ci sono tante stelle della danza internazionale, ma anche tanti ospiti del mondo della musica - come Sting, Tiziano Ferro, Fabri Fibra - o del cinema e della tv come l'eclettico Marco D'Amore, la bellissima Miriam Leone, ma anche Pif, Virginia Raffaele, Geppi Cucciari oltre che il "re del jookin" Lil Buck - per la prima volta in Italia - e il ballerino siriano Ahmad Joudeh.

Per questa nuova edizione Roberto Bolle ha voluto con sé nell'ideazione della messa in onda, Michael Cotten, l'uomo dei grandi eventi americani dal SuperBowl, agli ultimi tour di Michael Jackson, fino a Madonna, Miley Cyrus e molti altri.