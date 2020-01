La sitcom La tata diventerà un musical a Broadway

'La tata' approderà su un palcoscenico di Broadway. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter è in lavorazione un adattamento musicale della sitcom andata in onda negli anni '90 e il cui titolo originale è The Nanny. Saranno gli stessi Fran Drescher, nella serie la protagonista nei panni di Francesca Cacace e Peter Marc Jacobson, autore della stessa nonché ex marito della Drescher, ad occuparsi dell'adattamento teatrale. La serie ebbe undici nomination agli Emmy e fu trasmessa in oltre 90 paesi e in trenta lingue.

La trama ruota intorno alla Cacace che dopo essere licenziata dal suo datore di lavoro si ritrova a fare la tata a tre bambini figli di un ricco vedovo di Manhattan. Sempre secondo Hollywood Reporter non c'è ancora un cast o una data di uscita.