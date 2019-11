Tutti a teatro per aiutare le giovani madri in difficoltà

Tutti a teatro per aiutare le giovani mamme in difficoltà economiche. Accade a Roma, al Teatro Tirso de Molina, con lo spettacolo “Qualcosa in comune” che vedrà protagoniste, dal 4 al 15 dicembre, Milena Miconi, Nadia Rinaldi e Sofia Graiani.

"Nadia e Milena - spiegano in una nota gli organizzatori dello spettacolo a scopo solidali - sono grandi amiche nella vita reale, ma soprattutto sono due mamme sensibili ad ogni problematica legata al mondo femminile".

La piece, una commedia che fa sorridere ma dal sapore un po' dolce-amaro, scritta e diretta da Mauro Graiani e prodotto da Francesco Bellomo, tenta di rispondere a una domanda su tutte: perché le donne, le più diverse tra loro, riescono sempre a fare quadrato nel momento del bisogno? Una storia che prende spunto dalle vicissitudini della vita, che troppo spesso pone al centro di eventi drammatici l’universo femminile. E proprio per sottolineare la gravità dei numerosi casi le attrici hanno deciso di sostenere con il loro spettacolo una campagna di sensibilizzazione in favore di Salvamamme, l’associazione che fornisce sostegno umano e psicologico alle mamme e ai bambini meno fortunati. Il teatro, quindi, abbraccia la solidarietà con l'iniziativa solidale "Quacosa in comune...con Salvamamme" e, grazie alla disponibilità del direttore artistico Achille Mellini, per tutta la durata dello spettacolo il pubblico potrà esprimere la propria generosità donando scorte di pannolini e latte in polvere (che potranno essere lasciati al botteghino). Un gesto “in comune” da condividere con il cuore, perchè anche la cultura può fare del bene.

Salvamamme con la presidente Grazia Passeri ringrazia gli attori e la produzione per la grande sensibilità diostrata verso i "passerotti" dell'associazione. "Sono bimbi prematuri e fragili - dice l'associazione - che hanno bisogno di essere supportati con una alimentazione particolarmente curata. Un grazie speciale per la loro pappa. Ci occorrono biscotti primi mesi, latte in polvere, pannolini 3 e 4 e latte speciale per neonati malati"

(martino.iannone@ansa.it)