Hit parade, Ghali in vetta con Dna

Il ciclone Ghali investe le classifiche. DNA, il nuovo album, entra direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana, Good Times è numero uno dei singoli e Boogieman con Salmo, già disco d'oro, è secondo. Inoltre tutti i singoli contenuti nel disco sono in Top 100, con 5 brani in Top 20.

Il rapper riesce a scalzare dalla vetta gli idoli dei bambini i Me Contro Te, ora secondi con Il Fantadisco. Sul terzo gradino del podio Map of the Soul: 7, il settimo album in studio del gruppo sudcoreano BTS, che sta facendo impazzire mezzo mondo, davanti a Piero Pelù (primo degli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo) con il debutto del nuovo lavoro Pugili Fragili. Quinta la regina del twerking Elettra Lamborghini, che resiste in top ten alla terza settimana dall'uscita e dal Festival. Dopo 10 anni da "Scream", è tornato più in forma che mai anche Ozzy Osbourne con Ordinary Man, altra novità in classifica (sesto in top ten e primo tra i vinili). L'ex Black Sabbath ha collaborato con diversi artisti tra cui Elton John, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Duff McKagan dei Guns N' Roses e il produttore Andrew Watt. Dopo l'ottima prova sanremese, settimi i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall'hype Ringo Starr e ottavo Francesco Gabbani con Viceversa.

Chiudono la classifica il vincitore del festival Diodato (Che Vita Meravigliosa) e Marracash con Persona.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 21 al 27 febbraio 2020:

1) DNA, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

2) IL FANTADISCO DEI ME CONTRO TE, ME CONTRO TE (ME CONTRO TE-WMI)

3) MAP OF THE SOUL: 7, BTS (BIGHIT ENTERTAINMENT-AUDIOGLOBE/THE ORCHARD)

4) PUGILI FRAGILI, PIERO PELÙ (LEGACY RECORDINGS-SONY)

5) TWERKING QUEEN (EL RESTO ES NADA), ELETTRA LAMBORGHINI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) ORDINARY MAN, OZZY OSBOURNE (EPIC-SONY)

7) FUORI DALL'HYPE RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

8) VICEVERSA, FRANCESCO GABBANI (BMG RIGHTS MANAGEMENT-WMI)

9) CHE VITA MERAVIGLIOSA, DIODATO (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST/THE ORCHARD)

10) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Ecco la classifica dei primi cinque singoli più scaricati:

1) GOOD TIMES, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

2) BOOGIEMAN, GHALI FEAT. SALMO (STO RECORDS/ATLANTIC/EPIC-WMI)

3) FAI RUMORE, DIODATO (CAROSELLO RECORDS-THE ORCHARD)

4) RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SME)

5) VICEVERSA, FRANCESCO GABBANI (BMG RIGHTS MANAGEMENT-WMI)

Infine la classifica dei vinili:

1) ORDINARY MAN, OZZY OSBOURNE (EPIC-SONY)

2) STATO DI NECESSITÀ, CARMEN CONSOLI (UNIVERSAL STRATEGIC-UNIVERSAL MUSIC)

3) PUGILI FRAGILI, PIERO PELÙ (LEGACY RECORDINGS-SONY)

4) DNA, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

5) FUORI DALL'HYPE RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SONY).