Dopo tre anni esce nuovo singolo di Lady Gaga

Dopo tre anni di attesa esce il nuovo singolo di Lady Gaga. L'annuncio è stato fatto dalla stessa pop star, che, oltre ad un fermo immagine, ha condiviso sui social media e sul suo canale su YouTube anche il video che accompagna la canzone.

Il filmato, girato interamente con un iPhone 11 Pro, mostra Little Monsters come un'eroina extraterrestre tutta in rosa.

L'ultimo singolo di Gaga, 'The Cure', è uscito nell'aprile del 2017, nel frattempo ha lavorato alla colonna sonora del film 'A Star is Born' e ha firmato un contratto di due anni per una residency al Park MGM in Las Vegas.