Hit parade, il 2019 si chiude nel segno di Tiziano Ferro

È di Tiziano Ferro con Accetto miracoli l'album più venduto nell'ultima settimana del 2019,. Il disco, uscito il 22 novembre su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia), era entrato direttamente al primo posto della top ten. In seconda posizione troviamo la coppia storica Mina e Ivano Fossati con l'album che porta i loro nomi e che è anche terzo tra i vinili. Entra direttamente al terzo posto tra gli album più venduti 23 6451 album di esordio del rapper che ama le felpe viola, Tha Supreme, seguito da Persona di Marracash che ha contribuito anche al suo lavoro. Ancora il meglio di Cremonini in quinta posizione e Non Stop Live di Vasco Rossi in sesta. Settimo è Ultimo con Colpa delle favole e il primo album natalizio lo troviamo solo in ottava posizione con Christmas di Michael Bublè. Doc di Zucchero è nono e chiudono la top ten i Coldplay con Everyday Life. Si tratta degli album più venduti nella settimana dal 20 al 26 dicembre. Al primo posto tra i singoli troviamo Blun7 A Swishaland ancora di THA SUPREME. Mentre al vertice dei vinili chiude l'anno una mitica doppietta dei Pink Floyd, con rispettivamente The Dark Side Of The Moon e The Wall. Teneroni invece i bambini dello Zecchino d'oro che dominano la classifica delle compilation più vendute della settimana.