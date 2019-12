Musica a Natale tra Robbie Williams e Vasco dal vivo

L'album natalizio più venduto di tutti i tempi, Merry Christmas di Mariah Carey, compie quest'anno 25 anni. Con le sue oltre 15 milioni di copie nel mondo rimane ancora per molti la colonna sonora preferita per le feste di Natale. Ma come ogni anno, di questo periodo, la concorrenza si fa agguerrita.

Chi per la prima volta si è cimentato con le canzoni delle feste è l'ex Take That Robbie Williams che ha dato alle stampe "The Christmas present", un doppio album con i classici della tradizione (non manca tra gli altri "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"), più alcuni inediti. Sono stati riportati a nuova vita anche i brani di Bing Crosby, in "Bing at Christmas", una nuova versione orchestrale dei suoi successi con la London Symphony Orchestra che sta trascinando "White Christmas", il singolo più venduto al mondo di tutti i tempi con 50 milioni di copie e 1,8 miliardi di stream, verso un nuovo record.

Anche Giovanni Allevi si è fatto ispirare dal Natale in "Hope", che sta portando dal vivo con l'esecuzione di alcune tra le più famose melodie delle feste, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica.

Ma non ci sono solo le atmosfere da caminetto accesso e pacchetti sotto l'albero a ispirare gli artisti, prolifici come non mai nell'ultima parte dell'anno.

Tra gli italiani, strizzano l'occhio alle strenne, Tiziano Ferro con il suo nuovo "Accetto Miracoli" (al debutto già al primo posto della classifica degli album più venduti della scorsa settimana) e Cesare Cremonini che festeggia 20 anni di carriera con "Cremonini 2C2C The Best of", la prima grande raccolta della sua carriera appena pubblicata. Già fuori anche Note di Viaggio, una raccolta delle più belle canzoni di Francesco Guccini prodotta e arrangiata da Mauro Pagani, e l'album di inediti di Mina e Fossati, che porta i loro nomi. Si affida all'onda lunga dei regali natalizi anche Biagio Antonacci che ha pubblicato "Chiaramente visibili dallo spazio" (Iris /Sony Music), l'album disponibile dal prossimo 29 novembre in versione fisica in CD e Vinile e già disponibile in prenotazione in tutti gli store.

C'è attesa poi (uscirà il 6 dicembre) per il nuovo doppio album di Vasco Rossi dal titolo "Vascononstop live": 29 brani dal vivo, sintesi dei concerti del Kom della scorsa estate, più l'ultimo singolo "Se ti potessi dire". Tra le ristampe, Andrea Bocelli ripropone "Sì Forever", nella diamond edition, l'album che ha raggiunto il numero 1 sia in Usa che in Uk.

Gli stranieri puntano tutto sui Coldplay e il nuovo album, tra Oriente e Occidente, Everyday Life. I fan dell'ormai ex One Direction dovranno attendere invece fino al 13 dicembre per il nuovo lavoro "Fine line", a due anni di distanza dall'album che ha segnato il debutto da solista. Pubblicato nel 1999, torna 20 anni (esce il 13 dicembre) anche il leggendario album di Eminem The Slim Shady LP. Composto da 30 tracce, questa nuova edizione ha anche 10 Bonus tracks.

Per i più piccoli, in testa ai regali più gettonati la colonna sonora del nuovo film Disney "Frozen 2" e la compilation con i brani dello Zecchino d'oro. (ANSA).