Hit parade, Emma si prende la vetta

Emma la guerriera ha vinto anche la battaglia della hit parade: il nuovo album Fortuna (uscito in un momento difficile per la salute dell'artista) si piazza al debutto in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk.

Dietro di lei, Marco Mengoni che ha ripubblicato l'album doppio platino Atlantico nella versione On Tour, in doppio cd con tre inediti. Scivolano al terzo posto Benji & Fede, in testa una settimana fa, con Good Vibes. A seguire ancora tre new entry: Fabri Fibra con la raccolta Il tempo vola 2002-2020, seguito dal nuovo lavoro di Willie Peyote Iodegradabile, e da Enzo Dong con Dio Perdona io no. Franco Battiato è settimo con il live album Torneremo ancora, davanti alla follia creativa di Renato Zero con Zero il Folle. Il ritorno dei Modà con Testa o Croce dopo 4 settimane è nono. Chiude Ultimo, con Colpa delle Favole. Tra i singoli, primo posto per l'australiana Tones and I con Dance Monkey, mentre per i vinili la vetta è della Legacy Edition di "Lucio Dalla", a 40 anni dalla pubblicazione dell'album del cantautore bolognese.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 25 al 31 ottobre:

1) FORTUNA, EMMA (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

2) ATLANTICO ON TOUR, MARCO MENGONI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

3) GOOD VIBES, BENJI & FEDE (WARNER RECORDS-WMI)

4) IL TEMPO VOLA 2002-2020, FABRI FIBRA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) IODEGRADABILE, WILLIE PEYOTE (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

6) DIO PERDONA IO NO, ENZO DONG (BELIEVE-BELIEVE)

7) TORNEREMO ANCORA, FRANCO BATTIATO (RCA RECORDS LABEL-SONY)

8) ZERO IL FOLLE, RENATO ZERO (TATTICA-INDIPENDENTE MENTE/BELIEVE)

9) TESTA O CROCE, MODÀ (F&P-BELIEVE)

10) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

Questa la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) DANCE MONKEY, TONES AND I (ELEKTRA (NEK)-WMI)

2) TI VOLEVO DEDICARE, ROCCO HUNT FEAT. J-AX & BOOMDABASH (RCA RECORDS LABEL-SME)

3) NON AVERE PAURA, TOMMASO PARADISO (ISLAND-UNI)

4) POOKIE (REMIX), AYA NAKAMURA FEAT. CAPO PLAZA (REC. 118-WMI)

5) UNA VOLTA ANCORA, FRED DE PALMA FEAT. ANA MENA (WM ITALY-WMI)

E infine la classifica dei vinili:

1) LUCIO DALLA LEGACY EDITION, LUCIO DALLA (RCA RECORDS LABEL-SONY)

2) IODEGRADABILE, WILLIE PEYOTE (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

3) FORTUNA, EMMA (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

4) TORNEREMO ANCORA, FRANCO BATTIATO (RCA RECORDS LABEL-SONY)

5) ABBEY ROAD, THE BEATLES (UNIVERSAL STRATEGIC-UNIVERSAL

MUSIC)