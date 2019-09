Al Bano sarà tolto da blacklist Ucraina

Niente più blacklist per Al Bano in Ucraina. "Tutto chiarito col nuovo Governo - dichiara l'Avvocato Cristiano Magaletti che ha seguito la vicenda -. Lo toglieranno dalla blacklist. La visione di Al Bano è e sarà sempre pacificista". L'Ucraina aveva contestato ad Al Bano alcune dichiarazione in merito all'appartenenza della Crimea alla Russia. "Non mi sono mai interessato della vicenda, essendo un cantante e non un politico. Spero di essere invitato ed accolto in Ucraina per un grande concerto di pace e musica", ha detto il cantante.