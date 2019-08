Live d'autunno, Jova chiude, atteso Mika

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Tanti concerti importanti anche a settembre, inizi o conclusioni dei tour, come I Thegiornalisti pronti a chiudere il tour Love con una festa al Circo Massimo di Roma il 7 settembre. Stesso mese per il gran finale del tour di Raf e Tozzi che chiudono all'Arena di Verona il 25 settembre.

Nell'anfiteatro scaligero si terrà anche la festa di chiusura dei live de Il Volo che celebrano i 10 anni di carriera il 24 settembre. Il 21 settembre all'aeroporto di Linate termina la festa di Jovanotti di musica in spiaggia. Il 26 settembre riparte Coez con È sempre bello. Così come Marco Mengoni impegnato con l'Atlantico Tour. Mentre Eros Ramazzotti sarà all'Arena con Il Vita ce n'è world tour l'11, 12, 14 settembre.

23 e 24 Settembre al Forum di Assago è atteso Michael Bublè. Dal 24 novembre sarà protagonista Mika con il Revelation tour: 12 date nei palazzetti, primo Torino. Parte da Roma Renato Zero dal 1 novembre. Tornano Elisa in tour dal 25 novembre da Torino e i Modà dal 2 dicembre da Bologna.