Hit parade, Machete Mixtape 4 in vetta

Dopo il primato italiano su Spotify per il maggior numero di stream in un giorno (oltre 13 milioni), il Mixtape n.4 di Machete, tra le crew più longeve d'Italia, attualmente composta da Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker, conquista la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana secondo Fimi/Gfk. Ed è l'unica new entry. Machete Mixtape 4 spedisce ben 4 brani ai primi 4 posti dei singoli (con Ho paura di uscire 2 in vetta).

Secondo Colpa delle favole, il disco più venduto dei primi sei mesi del 2019, di Ultimo. Ancora in top ten anche gli altri suoi due dischi: Peter Pan è 6/o e Pianeti 7/o. Sul terzo gradino del podio c'è Bruce Springsteen con Western Stars (primo tra i vinili).

Scivola dal primo posto di una settimana fa al quinto, il rapper Luchè con Potere, mentre Jovanotti, con l'ep Jova Beach Party, è in quinta posizione. Salmo è ottavo con Playlist.

Chiudono la Twerking Queen Elettra Lamborghini e Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go?.