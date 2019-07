Torna Luché e conquista la hit parade

ROMA, 5 LUG - Luché, classe 1981, rapper e imprenditore, riesce nell'impresa di debuttare in vetta alla classifica Fimi-Gfk con Potere (Il giorno dopo) la riedizione del pluripremiato album del 2018. Scivola in seconda posizione Western Stars, il 19/o album da studio di Bruce Springsteen, e precede Ultimo che, dopo aver conquistato lo stadio Olimpico di Roma con oltre 60mila spettatori, è terzo con il suo Colpa delle favole.

Guadagna posizioni ed è quarta la Twerking queen Elettra Lamborghini, seguita da Alberto Urso, il vincitore di Amici, con Solo. Sesto Jova Beach Party di Jovanotti, pronto al debutto a Lignano Sabbiadoro (domani) del suo tour sulle spiagge d'Italia. Torna poi a riaffacciarsi nella top ten Salmo con Playlist, seguito dall'eterna Madonna con Madame X, da Emis Killa con Supereroe Bat Edition e a Billie Eilish, decima con When we fall asleep, where do we go?

Nella classifica dei singoli, inevitabilmente dominata dai ritmi estivi, si conferma in vetta Jambo di Takagi & Ketra, con Omi e Giusy Ferreri. Springsteen con Western Stars domina ancora la top ten dei vinili.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 28 giugno al 4 luglio:

1) POTERE (IL GIORNO DOPO), LUCHE' (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) WESTERN STARS, BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA-SONY)

3) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

4) TWERKING QUEEN, ELETTRA LAMBORGHINI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) SOLO, ALBERTO URSO (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

6) JOVA BEACH PARTY, JOVANOTTI (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

7) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

8) MADAME X, MADONNA (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

9) SUPEREROE BAT EDITION, EMIS KILLA (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST)

10)WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO, BILLIE EILISH (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) JAMBO, TAKAGI & KETRA, OMI & GIUSY FERRERI (COLUMBIA-SME)

2) OSTIA LIDO, J-AX (EPIC-SME)

3) DOVE E QUANDO, BENJI & FEDE (WM ITALY-WMI)

4) MAMBO SALENTINO, BOOMDABASH FEAT. ALESSANDRA AMOROSO (POLYDOR-UNI)

5) CALIPSO (WITH DARDUST) (FEAT SFERA EBBASTA), MAHMOOD, FABRI FIBRA)CHARLIE CHARLES (ISLAND-UNI)

Questa, infine, la classifica dei vinili:

1) WESTERN STARS, BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA-SONY)

2) LET'S ROCK, THE BLACK KEYS (NONESUCH-WMI)

3) MK30 - COVERS AND RARITIES, MARLENE KUNTZ (ALA BIANCA-WMI)

4) STEP BACK IN TIME: THE DEFINITIVE COLLECTION, KYLIE MINOGUE (BMG RIGHTS MANAGEMENT- WMI)

5) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI).