Hit parade, resta in vetta Springsteen

In cima alle classifiche di tutto il mondo, Western Stars, il 19/o album da studio di Bruce Springsteen, domina anche questa settimana la top ten degli album più venduti in Italia secondo Fimi-Gfk. Alle spalle del Boss due sorprese: in seconda posizione la new entry Zoda, la star di Youtube, con il nuovo disco Ufo, e poi Emis Killa, che con Supereroe Bat Edition scala la classifica risalendo dall'85/o al terzo posto.

Guadagna posizioni ed è quarto, con Colpa delle favole, Ultimo, che si prepara a conquistare il 4 luglio lo Stadio Olimpico di Roma. Alle sue spalle l'eterna Madonna con Madame X, seguita dalla twerking queen Elettra Lamborghini molto amata dai giovanissimi. In settima posizione Jova Beach Party di Jovanotti, che dal 6 luglio sarà in tournée nelle spiagge d'Italia. Chiudono la top ten la new entry Jamil, con l'album Most Hated, il tenore Alberto Urso con Solo e l'altra finalista di Amici Giordana Angi con Casa.

Nella classifica dei singoli, all'insegna dei ritmi estivi, questa settimana Jambo di Takagi & Ketra, con Omi e Giusy Ferreri, conquista il vertice scalzando Ostia Lido di J-Ax. Bruce Springsteen con Western Stars è al top anche tra i vinili.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 21 al 27 giugno:

1) WESTERN STARS, BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA-SONY)

2) UFO, ZODA (JIVE-SONY)

3) SUPEREROE BAT EDITION, EMIS KILLA (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST)

4) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

5) MADAME X, MADONNA (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

6) TWERKING QUEEN, ELETTRA LAMBORGHINI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) JOVA BEACH PARTY, JOVANOTTI (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

8) MOST HATED, JAMIL (BELIEVE-BELIEVE)

9) SOLO, ALBERTO URSO (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

10)CASA, GIORDANA ANGI (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) JAMBO, TAKAGI & KETRA, OMI & GIUSY FERRERI (COLUMBIA-SME)

2) OSTIA LIDO, J-AX (EPIC-SME)

3) CALIPSO (WITH DARDUST) (FEAT SFERA EBBASTA), MAHMOOD, FABRI FIBRA)CHARLIE CHARLES (ISLAND-UNI)

4) DOVE E QUANDO, BENJI & FEDE (WM ITALY-WMI)

5) MAMBO SALENTINO, BOOMDABASH FEAT. ALESSANDRA AMOROSO (POLYDOR-UNI)

Questa, infine, la classifica dei vinili:

1) WESTERN STARS, BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA-SONY)

2) THE DIVISION BELL, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

3) MADAME X, MADONNA (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

4) HELP US STRANGERS, THE RACOUNTERS (PIAS-THIRD MAN-SELF)

5) UNKNOWN PLEASURES, JOY DIVISION (LONDON RECORDS-WMI)