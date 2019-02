A Sanremo atteso anche Tom Walker

(ANSA) - SANREMO, 3 FEB - Ci sarebbe anche Tom Walker tra gli ospiti attesi al festival di Sanremo. L'artista britannico è pronto a calcare il palco dell'Ariston per duettare con Marco Mengoni. I due hanno cantato insieme in Hola (I Say), il brano più trasmesso dalle radio nel mese di gennaio e contenuto nell'ultimo album di Mengoni, Atlantico. Tom Walker e Marco Mengoni si sono già esibiti insieme durante la finale live di X Factor, lo scorso 13 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago.