Il Festival di Sanremo corteggia Claudio Santamaria. A quanto si apprende, l'attore potrebbe affiancare Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele in almeno una delle serate della 69/a edizione del festival (5-9 febbraio).



"Siamo un trio, potremmo diventare un quartetto, come il quartetto Cetra", aveva annunciato il 'dirottatore artistico' Baglioni in conferenza stampa, parlando di numeri di spettacolo 'a più voci' che andranno ad integrarsi con la gara delle canzoni. E chissà che Santamaria non possa essere coinvolto anche in performance canore, dopo aver dato il volto a Rino Gaetano nella fiction di Rai1 'Il cielo è sempre più blu'.



L'attore romano, 44 anni, già interprete del 'Dandi' nell'originario 'Romanzo criminale' di Michele Placido e del supereroe di periferia nell'acclamato 'Lo chiamavano Jeeg Robot' di Gabriele Mainetti, si prepara a ridare la voce al personaggio di Batman nel film The Lego Movie 2.

E tra gli ospiti a Sanremo ci sarà anche Alessandra Amoroso. La giovane stella del pop italiano si aggiunge alla pattuglia già annunciata: Andrea Bocelli e suo figlio Matteo, Giorgia, Elisa e Antonello Venditti.