Hit parade, Pausini subito in testa hit

- E' l'album di Laura Pausini a conquistare il primo posto della classifica Fimi/Gfk dei più venduti della settimana. "Fatti sentire ancora", uscito venerdì 7 dicembre, è l'edizione speciale dell'ultimo album "Fatti sentire"/"Hazte Sentir", con il quale Pausini ha trionfato ai Latin Grammy Awards nella categoria "Best Traditional Pop Vocal Album". Oltre ai brani dell'ultimo album, la raccolta contiene il singolo "Il coraggio di andare", in duetto con Biagio Antonacci. Pausini spodesta dal trono Marco Mengoni con il suo Atlantico, seguito da Cesare Cremonini con Possibili scenari per pianoforte e voce, nuova raccolta del cantautore bolognese che a un anno dall'uscita di "Possibili Scenari", pubblica la versione piano e voce dell'ultimo album d'inediti. Quarto gradino per Rockstar di Sfera Ebbasta che rientra nella top ten dove resiste da 47 settimane. Salmo con Playlist scivola dal terzo al quinto posto. Per i singoli primo è Il cielo nella stanza di Salmo Feat/Nstasia. Per i vinili in testa Cesare Cremonini.