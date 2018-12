Hit parade, Mengoni subito in vetta

Atlantico, il nuovo album di Marco Mengoni uscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre per Sony Music, debutta direttamente al primo posto della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana. Alle sue spalle un'altra new entry, con il formidabile binomio Mina-Lucio Battisti: è Paradiso, in cui la signora della canzone italiana rende omaggio al cantautore a 20 anni dalla scomparsa, una raccolta delle canzoni di Battisti-Mogol già cantate da Mina, più due brani mai interpretati, Vento nel vento e Il tempo di morire.

Scivola in terza posizione Salmo con il suo Playlist, che precede Eros Ramazzotti, quarto con il nuovo album Vita ce n'è, e i Maneskin con Il ballo della vita. In sesta posizione un altro debutto: Alt in tour di Renato Zero, il cofanetto che ripropone il live del 7 gennaio 2017 al Forum di Assago - Milano. Risale sul settimo gradino della classifica (era 32/o) Capo Plaza con 20, mentre perde tre posizioni ed è ottava Giorgia con Pop Heart. Chiudono la top ten ancora due new entry: Punk di Gazzelle e Notti brave (After) di Carl Brave. Da segnalare anche l'11/o posto di Ogni volta che è Natale, il grande ritorno di Raffaella Carrà.

In testa alla top ten dei singoli troviamo Happy Birthday di Sfera Ebbasta, lanciato in classifica prima della tragedia di Corinaldo. Completamente stravolta la classifica dei vinili, con cinque new entry nelle prime cinque posizioni: Mengoni, Mina, Raffaella Carrà, Salmo e Gazzelle.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre:

1) ATLANTICO, MARCO MENGONI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

2) PARADISO (LUCIO BATTISTI SONGBOOK), MINA (WM ITALY-WMI)

3) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

4) VITA CE N'E', EROS RAMAZZOTTI (POLIDOR-UNIVERSAL MUSIC)

5) IL BALLO DELLA VITA, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

6) ALT IN TOUR, RENATO ZERO (TATTICA-INDIPENDENTE MENTE)

7) 20, CAPO PLAZA (MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST-ARTIST FIRST)

8) POP HEART, GIORGIA (MICROPHONICA SRL- SONY)

9) PUNK, GAZZELLE (MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST-ARTIST FIRST)

10)NOTTI BRAVE (AFTER), CARL BRAVE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Ecco la classifica dei singoli:

1) HAPPY BIRTHDAY, SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS/ISLAND-UNI)

2) LA FINE DEL MONDO, ANASTASIO (RCA RECORDS LABEL-SME)

3) TORNA A CASA, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SME)

4) IL CIELO NELLA STANZA, SALMO FEAT.NSTASIA (EPIC-SME)

5) CHEROFOBIA, MARTINA ATTILI (RCA RECORDS LABEL-SME)

Ecco la classifica dei vinili:

1) ATLANTICO, MARCO MENGONI (RCA RECORDS LABEL-SONY

2) PARADISO (LUCIO BATTISTI SONGBOOK), MINA (WM ITALY-WMI)

3) OGNI VOLTA CHE E' NATALE, RAFFAELLA CARRA' (RECA RECORDS LABEL-SONY)

4) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

5) PUNK, GAZZELLE (MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST-ARTIST FIRST).