Sinead O'Connor si converte all'Islam

La cantante irlandese Sinead O'Connor ha annunciato la sua conversione all'Islam, spiegando di aver cambiato il suo nome in Shuhada' Davitt. L'artista 51enne ha pubblicato su Twitter nei giorni scorsi alcuni selfie in cui indossava l'hijab, oltre a un video in cui cantava l'adhan, ovvero la chiamata islamica alla preghiera.

L'annuncio ufficiale è arrivato sempre sul social network lo scorso 19 ottobre: "Scrivo queste righe per annunciare che sono orgogliosa di essere diventata una musulmana", si legge in un tweet, "questa è la naturale conclusione di qualsiasi viaggio teologico intelligente".

Thank you so much to all my Muslim brothers and sisters who have been so kind as to welcome me to Ummah today on this page. You can’t begin to imagine how much your tenderness means to me ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️