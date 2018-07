L'estate a via Tomacelli, vintage e pop

Quasi Acido, un pizzico elettronico con una sfumatura decisa di divertimento pop e testi che puntano molto sull'ironia. Radice profondamente romana come oramai molta della musica più cool del momento per Tomacelli, che oltre ad essere il nome del progetto, è anche il titolo della prima release. Gli autori e producer, Fabio Di Ranno e Francesco Paterni, da anni al lavoro su progetti che spaziano dal pop alle sonorizzazioni per i cartoons e podcasting, hanno realizzato un concept dalle molteplici sfaccettature e influenze musicali.

L'Ep è accompagnato da un videoclip che è un omaggio dichiarato al cult movie A trenta milioni di chilometri dalla Terra, le cui sequenze sono state "remixate" per raccontare una love story impossibile all'ombra del Colosseo. L'Ep, Disco Sole Uno, è infatti composto da 4 brani, 4 proposte musicali e autoriali differenti ma dalla cifra stilistica riconoscibile.

Il primo pezzo, Brasile: synth bossa che evoca un Brasile fuori stagione ma che riesce ad evocare persino il Festivalbar di antica e vinilica memoria come il mangianastri; il secondo Tomacelli (dedicato alla centrale via Tomacelli, 'sembri una pantera'), brano dance che mescola house '90 e pop italiano. La canzone è una dichiarazione d'amore nei confronti della capitale, per quello che era e per quello che ancora può essere. Un interessante e neanche troppo fantastico spaccato della società odierna. Perché quando il lungotevere diventa un rave, Roma balla. E sembra farlo oramai da secoli. La terza Ain't no sunshine con suggestioni lisergiche, lounge e cinematiche per un immutabile classico blues; e infine Lillà, song che a sorpresa mescola melodie tradizionali italiane e groove dance floor. Lillà riassume in un'atmosfera dai toni vintage il capitolo più frizzante del lavoro che arriva ''alla fine della strada'' che ''l'inizio sarà''. Con l'augurio che ''forse un giorno tornerai'', in un senso ciclico che è un pò il tono stilistico dell'ep, molto giocosamente vintage, molto professionale.