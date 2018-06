Chi è Tentacion, il rapper di 20 anni ucciso in Florida ASCOLTA LE SUE HIT

Tentacion è stato ucciso e sui Social, e in particolare su Youtube, è un continuo postare da parte dei suoi fan. Uno degli artisti più popolari della scena rap statunitense, è stato freddato in Florida a colpi di pistola. Il rapper, al secolo Jahseh Dwayne Onfroy, 20 anni, è stato raggiunto da alcuni proiettili mentre usciva da un concessionario di motociclette a nord di Fort Laudardale, forse vittima di una tentata rapina. A sparare, secondo una prima ricostruzione dello sceriffo, due uomini armati che poi sono fuggiti a bordo di un suv. XXXTentacion è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Ucciso un secondo rapper, l'emergente Jimmy Wopo - Un'altra morte nel mondo del rap americano. L'artista emergente Jimmy Wopo è stato ucciso in una sparatoria a Pittsburgh. Si tratta del secondo rapper ucciso nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti. In Florida è stato ammazzato a colpi di pistola anche il più famoso XXXTentacion. Secondo la polizia Wopo è stato ucciso e un altro uomo è stato ferito quando qualcuno ha aperto il fuoco sulla loro auto nel distretto di Hill District, lunedì pomeriggio. Il musicista ventunenne, il cui vero nome era Travon Smart, ha avuto più video che hanno superato 1 milione di visualizzazioni su YouTube, tra cui "Elm Street" e "First Day Out". In precedenza aveva raccontato alla stampa locale di essere stato due volte in passato nel mirino di una pistola. Il suo avvocato, Owen Seman, dice di aver parlato con Wopo pochi minuti prima della sparatoria per discutere di un contratto con una grande etichetta rap.

