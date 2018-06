Toni, la figlia tredicenne di Chris Cornell, voce di Soundgarden e Audioslave, morto suicida lo scorso anno a 52 anni, ricorda il padre con un commovente video in occasione della festa del papà che negli Usa ricorre il 17 giugno. La ragazza ha messo online un duetto col padre nel quale si esibiscono in 'Nothing compares to you', il celebre successo di Sinead O'Connor.