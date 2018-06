Successo per Allevi in Cina, in sala Equilibrium

Da lunedì 18 fino a mercoledì 20 giugno, le sinfonie di Allevi approdano sul grande schermo con il film evento "Equilibrium - The Film Concert", la pellicola che racconta, attraverso musica, pensieri e riflessioni filosofiche dell’artista, la nascita della sua ultima opera sinfonica "Equilibrium", tra le più complesse del suo repertorio. Il film sarà proiettato in più di 150 sale in tutta Italia.

Intanto Allevi, in questi giorni in tour in Oriente, registra apprezzamenti anche in Cina. Dopo il successo ottenuto lo scorso inverno con l’Equilibrium”, infatti, il compositore anticipa la prossima tournée estiva con una serie di concerti in Oriente tra la Cina ed il Giappone. La prima tappa del tour internazionale ha segnato il sold out nella città di Jiangshan, posto simbolo della cultura cinese e terra madre della dinastia di Mao Tse Tung. Allevi si è esibito con le sue sinfonie in “piano solo”, applaudito da tutto il pubblico presente al “Palazzetto dello Sport” di Zhejiang, Jiangshan.