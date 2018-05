Hit parade, Capo Plaza spodesta Gemitaiz

Il rapper Capo Plaza conquista la vetta della hit parade degli album più venduti della settimana con 20, suo disco di debutto. L'artista salernitano ha spodestato il collega Gemitaiz, ora secondo con Davide, suo nome di battesimo e anche titolo del suo terzo disco da solista. Entra direttamente al terzo posto Thomas, cantante veneto che si è fatto conoscere dal pubblico ad Amici e Io Canto, con Thomas 18 edition, ristampa dell'omonimo disco uscito nel 2017 e ripubblicato in occasione dei suoi 18 anni.

Ancora rap al quarto posto con Rockstar di Sfera Ebbasta, che scende dal gradino più basso del podio conquistato la scorsa settimana. Altra new entry in quinta posizione con la giovane promessa della scena rap italiana Gionnyscandal e il suo Emo. A seguire c'è Laura Pausini con Fatti Sentire, poi Enemy di Noyz Narcos e Post Malone con Beerbongs & Bentleys. Chiudono la top 10 Lorenzo Fragola con Bengala e Emma con Essere qui. Due new entry al vertice della classifica dei singoli: al primo posto Peace & love di Charlie Charles, Sfera Ebbasta & Ghali seguito da Italiana di J-Ax & Fedez.

Tra i vinili primo The dark side of the moon dei Pink Floyd. Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 4 al 10 maggio 2018:

1) 20, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

2) DAVIDE, GEMITAIZ (TANTA ROBA-UNIVERSAL MUSIC)

3) THOMAS 18 EDITION, THOMAS (WM ITALY-WMI)

4) ROCKSTAR, SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS-UNIVERSAL MUSIC)

5) EMO, GIONNYSCANDAL (UNIVERSAL-UNIVERSAL MUSIC)

6) FATTI SENTIRE, LAURA PAUSINI (GENTE ED. MUS./ATLANTIC-WMI)

7) ENEMY, NOYZ NARCOS (THAURUS-UNIVERSAL MUSIC)

8) BEERBONGS & BENTLEYS, POST MALONE (UNIVERSAL RECORDS-UNIVERSAL MUSIC)

9) BENGALA, LORENZO FRAGOLA (RCA RECORDS LABEL-SONY)

10) ESSERE QUI, EMMA (UNIVERSAL-UNIVERSAL MUSIC)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) PEACE & LOVE, CHARLIE CHARLES, SFERA EBBASTA & GHALI (UNIVERSAL MUSIC-UNI)

2) ITALIANA, J-AX & FEDEZ (EPIC-SME)

3) TESLA, CAPO PLAZA FEAT. SFERA EBBASTA & DREFGOLD (WMI ITALY-WMI)

4) LA CINTURA, ALVARO SOLER (AIRFORCE1-UNI)

5) DAVIDE, GEMITAIZ FEAT. COEZ (UNIVERSAL MUSIC-UNI)

Infine, la classifica dei vinili:

1) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

2) BACK TO BLACK, AMY WINEHOUSE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) THE WALL, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

4) WISH YOU WERE HERE, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

5) MAEBA, MINA (PDU-SONY).