Hit parade, Gemitaiz primo con Davide

Gemitaiz conquista la vetta della classifica stilata da Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana con Davide che è il suo nome di battesimo e anche il titolo del suo terzo disco da solista. Il rapper, che sarà anche sul palco del 1 Maggio a Roma, è anche al secondo posto dei singoli digitali più venduti e primo tra i vinili.

Al secondo posto ancora rap con Capo Plaza che sale sul podio con 20, l'atteso disco di debutto. L'artista salernitano è al primo posto tra i singoli con la canzone Tesla featuring Sfera Ebbasta & Drefgold.

Slitta dalla vetta al terzo posto il disco d'inediti del rapper Noyz Narcos, Enemy. Quarto con il suo Rockstar c'è Sfera Ebbasta, mentre al quinto posto c'è Laura Pausini con Fatti Sentire, l'album che presenterà dal vivo in anteprima con due date al Circo Massimo di Roma il 21 e 22 luglio. In sesta posizione Carmen Consoli e il suo Eco di Sirene, doppio album live con orchestra tutta al femminile.

New entry anche al settimo posto: gli statunitensi di A Perfect Circle, che saranno in Italia in concerto a luglio e poi a dicembre, con Eat The Elephant.

Chiudono la top 10 Tedua con Mowgli - Il disco della giungla all'ottavo posto, Imagine Dragons con Evolve al nono e infine Divide di Ed Sheeran, che festeggia la sessantesima settimana dall'uscita con la decima posizione.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 20 al 26 aprile 2018:

1) DAVIDE, GEMITAIZ (TANTA ROBA-UNIVERSAL MUSIC)

2) 20, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

3) ENEMY, NOYZ NARCOS (THAURUS-UNIVERSAL MUSIC)

4) ROCKSTAR, SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS-UNIVERSAL MUSIC)

5) FATTI SENTIRE, LAURA PAUSINI (GENTE ED. MUS./ATLANTIC-WMI)

6) ECO DI SIRENE, CARMEN CONSOLI (UNIVERSAL-UNIVERSAL MUSIC)

7) EAT THE ELEPHANT, A PERFECT CIRCLE (BMG RIGHT MANAG.-WMI)

8) MOWGLI IL DISCO DELLA GIUNGLA, TEDUA (EPIC-SONY)

9) EVOLVE, IMAGINE DRAGONS (INTERSCOPE-UNIVERSAL MUSIC)

10) DIVIDE, ED SHEERAN (ATLANTIC-WMI)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) TESLA, CAPO PLAZA FEAT. SFERA EBBASTA & DREFGOLD (WMI ITALY-WMI)

2) DAVIDE, GEMITAIZ FEAT. COEZ (UNIVERSAL MUSIC-UNI)

3) LA CINTURA, ALVARO SOLER (AIRFORCE1-UNI)

4) X, NICKY JAM & J. BALVIN (SONY MUSIC LATIN-SME)

5) NE E' VALSA LA PENA, CAPO PLAZA FEAT. GHALI (WMI ITALY-WMI)

Infine, la classifica dei vinili:

1) DAVIDE, GEMITAIZ (TANTA ROBA-UNIVERSAL MUSIC)

2) ECO DI SIRENE, CARMEN CONSOLI (UNIVERSAL-UNIVERSAL MUSIC)

3) THE PIPER AT THE GATES OF DAWN, PINK FLOYD (PLG UK CATALOG-WMI)

4) E POI, ALL'IMPROVVISO, IMPAZZIRE, GHEMON (MACRO BEATS-AUDIOGLOBE)

5) THE FIRST ALBUM, MADONNA (RHINO WARNER-WMI)