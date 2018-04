Conchita Wurst, "Sono sieropositiva"

"Da molti anni sono sieropositiva". Conchita Wurst lo comunica con un messaggio su Instagram. "Questa notizia dovrebbe essere irrilevante per l'opinione pubblica, ma un ex amico ha minacciato di rendere pubblica questa informazione privata" e per questo l'artista ha deciso di fare outing. La veridicità del messaggio è stata confermata al quotidiano viennese Der Standard dallo staff della cantante.

Tom Neuwirth, in arte Conchita Wurst, nel 2014 ha vinto il Festival dell'Eurovisione e nel 2015 fu ospite con una performance al Festival di Sanremo. Nel suo lungo messaggio Instagram Conchita Wurst spiega che i suoi parenti e amici da molti anni sono al corrente della sua sieropositività e che vivono questo fatto serenamente, come posso augurare a chiunque si trovi in questa situazione. Scrive anche di essere in cura.

"Meglio fare coming out che farlo fare a terzi", afferma Conchita Wurst auspicando che questo fatto sia da incentivo per altri che si trovano in questo situazione.