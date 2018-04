Roma Summer Fest, due mesi di eventi

Roma si candida ad essere riferimento nazionale, e non solo, per la musica e gli eventi live. E lo fa con Roma Summer Fest, la nuova rassegna estiva trasversale, che punta a raggiungere il pubblico più variegato e raccoglie testimone ed eredità da Luglio Suona Bene. Un festival più maturo, più ampio, con in cartellone oltre due mesi di musica dal vivo, per un totale di 35 eventi, ai quali altri se ne aggiungeranno, e che strizza l'occhio all'internazionalità, senza dimenticare gli artisti di casa. Il via, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, il 26 maggio con la doppia data, unica tappa italiana, della rockband degli Arctic Monkeys.

Tra i protagonisti della rassegna, di cui l'ANSA è media partner, spiccano anche i nomi di Patti Smith (10 giugno), Noel Gallagher (22 giugno), LP con Tom Walker (26 giugno), Simple Minds (3 luglio), Hollywood Vampires con Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry (8 luglio), Alanis Morissette (9 luglio), Franz Ferdinand e Mogwai (10 luglio), Ringo Starr (11 luglio), James Blunt (17 luglio), Jethro Tull (19 luglio), Caetano Veloso (21 luglio), Steven Tyler (27 luglio), Sting e Shaggy (28 luglio). Non mancano gli italiani con Luca Barbarossa (29 giugno), Francesco De Gregori per la partenza del suo tour estivo (6 luglio), Alex Britti (13 luglio), Stefano Bollani (16 luglio), Bandabardò (1 agosto). Spazio anche al jazz con Chick Corea (14 luglio), Pat Metheny (20 luglio).

Ci saranno anche gli spettacoli di Gigi Proietti (20 e 23 giugno), dell'Orchestraccia (17 giugno) e la nona edizione di Ballo! (28 giugno). L'accademia Nazionale di Santa Cecilia contribuisce con UpBeat! (5 luglio), Ezio Bosso (12 luglio), Carmina Burana (18 luglio) e Kathia Buniatishvili (26 luglio). "Un festival così lungo, di oltre due mesi, non si tiene in nessun'altra parte d'Europa e d'Italia - ha tenuto a dire la sindaca della capitale, Virginia Raggi, partecipando questa mattina alla presentazione -. Solo a Roma è possibile vivere quest'esperienza. A Roma la musica d'estate è protagonista come in nessun'altra città del mondo". Tra le novità del nuovo festival, che lancia l'identità social unica @RomaSummerFest, l'iniziativa Stand up con la possibilità, per 8 concerti, di assistere ai live in piedi e scatenarsi con la musica. Si ballerà dunque con gli Arctic Monkeys, Noel Gallagher, Snarky Puppy (il 7 luglio, unica data italiana), Hollywood Vampires, Alanis Morissette, Franz Ferdinand e Mogwai, Steven Tyler e Bandabardò. Inoltre è stato lanciato I Love Auditorium: un pacchetto di iniziative di tariffe scontate del 25%, per avvicinare anche i giovani.

La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Musica per Roma con Accademia Nazionale di Santa Cecilia.