Les Etoiles, a Roma il gala di danza

Stelle della danza di varie nazionalità a Roma per "Les Etoiles 2018". Il gala del balletto è in programma all' Auditorium Parco della Musica sabato 27 gennaio alle 21 e domenica 28 alle 17.

"Ogni stella ospite ha un suo talento unico, irripetibile, incomparabile, straordinario - spiega il direttore artistico Daniele Cipriani -. Il gala Les Étoiles è un inno alla gioia, come volevano Schiller e Beethoven (sebbene qui danzata anziché cantata), all'amicizia tra i popoli della scena e della terra, che viene realizzato anche con il sostegno della Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo, istituzione no-profit da sempre attenta alla promozione dell'arte e della cultura in tutte le sue forme". Cipriani, che scherzosamente si autodefinisce 'Il Patron delle Étoiles', promette virtuosismi "in volo" e sulle punte, con celeberrimi passi a due tratti dal repertorio tradizionale (Giselle, La Bella Addormentata, Il Corsaro, Silvia, Esmeralda), insieme a brani di coreografi di punta dei nostri giorni.