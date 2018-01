Fedez: 'La piccola Soundreef ha abbattuto il dominio della Siae'

"Ho creduto fin dall'inizio nel progetto dei ragazzi di Soundreef. Ero consapevole delle difficoltà cui saremmo andati incontro ma sapevo che si doveva rompere un monopolio e un sistema che agevolava pochi soggetti e i soliti. Oggi sono contento di poter rivendicare di essere stato in prima linea con Soundreef in questa battaglia tra Davide e Golia che alla fine ci ha visti tagliare il traguardo nonostante gli ostacoli che hanno cercato di metterci davanti". Lo ha detto Fedez, in conferenza stampa a Roma, durante la quale la società per la raccolta dei diritti d'autore ha annunciato una collaborazione con l'associazione no profit LEA, in modo da rientrare nel perimetro delineato dall'art.19 del decreto fiscale (148/2017) collegato alla Legge di Stabilità 2018.