Morta Dolores O'Riordan, il post commovente di Giuliano Sangiorgi

A ricordare Dolores O'Riordan, la cantante dei Cranberries morta a Londra a 46 anni, è anche il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi. Il cantante salentino aveva duettato con lei dieci anni fa nel brano Senza fiato, per la colonna sonora del film Cemento armato con Giorgio Faletti e Nicolas Vaporidis.

Subito dopo la notizia della scomparsa della cantante, Sangiorgi ha pubblicato sul suo profilo Facebook un lungo post in cui ricorda con affetto Dolores. Tra le sue parole commosse, c'è anche una foto dei due stretti in un caloroso abbraccio.

"Ho trattenuto il respiro, ho pianto in un nanosecondo e sempre in un nanosecondo ho nascosto le mie lacrime ai tuoi occhi accesi e neri come bragia - ricorda Sangiorgi in una parte del lungo post -. Sembravano quel fiume in piena che mi accingevo a cantare. Non ho mai ripercorso volutamente quei momenti nella mia mente . Li ho lasciati fluttuare liberi di farlo a loro piacimento. I sogni non li decidiamo. Decidono loro di raggiungerci. Tu ci hai raggiunti. E oggi, che non ci sei più, resto senza fiato ancora una volta. Ma queste lacrime non sono più un sogno. Ti ho intrappolata dentro. Era tutto vero. Sei passata nelle nostre vite e lì rimarrai per sempre. "Non son riva senza te!".

IL VIDEO DEL BRANO 'SENZA FIATO' DEI NEGRAMARO CON DOLORES O'RIORDAN (DA YOUTUBE)