A NY retrospettiva su Pierre Cardin

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - Nel presente ma con un piede sempre nel futuro. E' il gigante della moda Pierre Cardin, a 97 anni il più anziano dei couturier, al quale il Brooklyn Museum ha dedicato una mostra che aprirà al pubblico il 20 luglio, proprio nel giorno in cui ricorre il 50/o anniversario dello sbarco sulla Luna.

'Pierre Cardin: Future Fashion', fino al 5 gennaio 2020, è la prima retrospettiva in 40 anni dedicata allo stilista il cui vero nome è Pietro Costante Cardin, originario di un paesino nel trevigiano e portato dalla famiglia in Francia a soli due anni a causa delle ristrettezza in seguito alla Prima Guerra Mondiale.

Dopo la prima retrospettiva in assoluto in Usa al Metropolitan Museum oltre 40 anni fa, 'Pierre Cardin: Future Fashion', ripercorre 70 anni della sua carriera attraverso 170 pezzi provenienti per la maggior parte dal suo archivio ed esplorando le tappe che vanno dagli anni '50 al presente.