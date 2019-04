Esotismi tra India e deserto americano

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Giovani donne che amano lo stile etno-chic adattabile a tutte le latitudini e occasioni, nomadi del lusso poco ostentato, ma colto e raffinato (Etro) viaggiatrici del mondo che si spostano da un party a Bollywood al festival di Coachella nel deserto americano della California, che si è appena concluso. E' questo il ritratto delle ragazze moderne. Non per questo sono influencer, o giovani lady che costruiscono look e stili, connotati da aristocratico esotismo che sconfina anche in scelte di griffe e maison come Valentino o Dolce & Gabbana.

Il Coachella style si posiziona a metà tra lo stile hippie e bohémien. Dunque, denim a volontà, come nella capsule in tela indaco di Sportmax, tutta volant per 8 pezzi basic come salopette, abitini, jeans e camicie. Etro è il capofila dello stile etno-chic con le sue fantasie Paisley. Non possono mancare le frange (Gucci), il suede, i minidress di paillettes (Elisabetta Franchi) le stampe floreali (Miu Miu), i print pitone nel beachwear (Calzedonia).